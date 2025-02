Stand: 12.02.2025 15:15 Uhr Rostock: Baustart am Verbindungsweg verzögert sich

Der Beginn der Bauarbeiten an einer der wichtigsten Querverbindungen in Rostock, dem Verbindungsweg, verzögert sich wegen der Kälte. Eigentlich sollten die Arbeiten kommenden Montag beginnen und für mehrere Monate andauern, wegen des angekündigten Bodenfrosts allerdings ist der Baustart am 17. Februar nach Angaben der Stadtwerke Rostock unmöglich. Geplant ist dort der Ausbau des Fernwärmenetzes.

Arbeiten werden zu Vollsperrungen führen

Wenn es losgeht, soll zuerst der Abschnitt zwischen dem Repo-Markt und der Kleingartenanlage gesperrt werden. Dieser Bereich soll Ende März fertiggestellt sein. Bis Mitte Mai werde danach zwischen der Kleingartenanlage und der Rövershäger Chaussee gearbeitet. Im Frühsommer sei der Bereich an der Tankstelle bis zur Tessiner Straße gesperrt. Zum Schluss werde noch einmal an der Einmündung zur Rövershäger Chaussee gearbeitet. Für den Durchgangsverkehr werde der Verbindungsweg voraussichtlich bis Ende Juni voll gesperrt sein. Nur Radfahrende kommen durch. Das Rostocker Tiefbauamt erneuere außerdem die Fahrbahndecke.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock