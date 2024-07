Stand: 16.07.2024 06:10 Uhr Rostock: Bauarbeiten in der Satower Straße gehen weiter

Die Arbeiten am dritten und damit vorletzten Bauabschnitt in der Satower Straße in Rostock stehen bevor, darüber hat die Stadt bei einer Informationsveranstaltung berichtet. Am 19. August soll der Baustellenbereich auf Höhe der Friedhofszufahrt beginnen. Er wird dann den gesamten Kreuzungsbereich von der Satower Straße und der Rennbahnallee umfassen und der Satower Straße noch rund 120 Meter in Richtung Südring folgen. In der Rennbahnallee wird nach der Kreuzung noch rund 250 Meter in Richtung Tannenweg gebaut. Das bedeutet auch Einschränkungen für den öffentlichen Nahverkehr, vor allem die Buslinie 28. Umleitungen gehen durch das Hansaviertel über die Kopernikusstraße, Dethardingstraße und Parkstraße, so das Tiefbauamt. Der Bauabschnitt soll planmäßig im November 2025 fertig sein. Notwendig seien die Arbeiten wegen des stetigen Wachstums im südwestlichen Bereich der Stadt einschließlich der Gemeinden Kritzmow und Stäbelow. Dadurch seien die Kapazitätsgrenzen der vorhandenen Ver- und Entsorgungssysteme erreicht, so dass diese erweitert werden müssten. In diesem Zuge erfolgen auch Straßenbauarbeiten sowie eine umfangreiche Umgestaltung des Kreuzungsbereiches, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

