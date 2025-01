Stand: 09.01.2025 15:32 Uhr Rostock: Autofrachter rammt bei Anlegemanöver Hafenanlage

Im Seehafen in Rostock hat ein Autofrachter am Mittwoch bei einem Anlegemanöver eine Hafenanlage gerammt. Dabei wurden eine Steigtreppe und eine Plattform beschädigt, berichtet die Wasserschutzpolizei. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen sollen ungünstige Windverhältnisse der Grund für den Schiffsunfall gewesen sein. Am Schiff selbst entstanden mehrere Eindellungen und es wurde oberhalb der Wasserlinie Farbe abgerieben, heißt es. Nachdem bei dem Schiffsführer die Fahrtauglichkeit festgestellt wurde, durfte der Frachter weiterfahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock