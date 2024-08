Stand: 15.08.2024 16:36 Uhr Rostock: Auseinandersetzung auf Doberaner Platz

Am Abend des 13. Augusts sollen zwei Jugendliche und ein Mann einen anderen Mann auf dem Doberaner Platz in Rostock angegriffen haben. Zunächst habe ein 40-jähriger Armenier Flaschen nach dem Mann geworfen und ihn anschließend attackiert, so die Polizei. Ein 14-jähriger Armenier sowie ein 18-jähriger Syrer sollen mitgemacht haben. Der Geschädigte sei daraufhin in sein Auto gestiegen und weggefahren. Die Polizei konnte die drei Tatverdächtigen stellen. Der 40-jährige Mann leistete den Angaben zufolge Widerstand gegen die Beamten. Diese setzten daraufhin Pfefferspray ein. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des tätlichen Angriffs und des Widerstandes. Der Tatablauf sowie die Hintergründe seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

