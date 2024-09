Stand: 16.09.2024 06:34 Uhr Rostock: Aktionswoche zu Sucht und Prävention

Die 30. Rostocker Aktionswoche Sucht und Prävention läuft vom 16. bis 20. September. Sie soll laut Stadtverwaltung das Bewusstsein für die Themen Sucht und deren Folgen schärfen. Denn Sucht betreffe uns alle, direkt oder indirekt, heißt es aus dem Gesundheitsamt. "Wir wollen über die verschiedenen Formen von Sucht und Suchterkrankung aufklären und Unterstützungs-, Präventions- und Beratungsangebote machen", erklärt Steffen Bockhahn, Senator für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule. Dabei werde es verschiedene Formen von Information- und Austauschmöglichkeiten geben.

Fachtag zu Cannabis und Drug Checking

Zum Auftakt am Montag öffnen Suchtberatungsstellen ihre Türen. Ein wichtiger Termin der Suchtaktionswoche ist ein Fachtag am Mittwoch, der sich an Fachkräfte sowie interessierte Einwohnerinnen und Einwohner richte. Dabei stehen die Cannabislegalisierung und das Modellprojekt Drug Checking in Mecklenburg-Vorpommern im Fokus. Der Donnerstag steht im Zeichen der regionalen Selbsthilfegruppen, den Abschluss findet die Suchtwoche am Freitag mit dem Fachtag "Fetale Alkoholspektrum-Störungen (FASD) und Schule" im Rathaus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock