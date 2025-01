Stand: 23.01.2025 15:06 Uhr Rostock: 451 Personen erhalten deutsche Staatsbürgerschaft

451 Menschen haben im vergangenen Jahr in Rostock einen deutschen Pass erhalten. Sie kommen aus 56 Nationen, vor allem aus Syrien. Eingebürgert werden Menschen, die länger als fünf Jahre in Deutschland leben, straffrei sind und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können. Darüber hinaus müssen sie einen Sprachtest bestehen. Die Einbürgerungen in Rostock haben sich in den letzten fünf Jahren verdreifacht. Seit dem neuen Staatsangehörigkeitsgesetz vom Sommer 2024 sei auch die Zahl der Einbürgerungsinteressierten in ganz Mecklenburg-Vorpommern gestiegen, heißt es aus dem Innenministerium. Von Januar bis November letzten Jahres haben mehr als 1.700 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten.

Weitere Informationen Einbürgerung: Ministerium in MV empfiehlt ChatGPT bei Bekenntnis-Prüfung Laut einer internen Mail sollen Kommunen "zur Arbeitserleichterung" auf ChatGPT zurückgreifen, um Bekenntnisse zum Grundgesetz oder für jüdisches Leben abzufragen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 23.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock