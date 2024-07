Stand: 04.07.2024 07:58 Uhr Rostock: 1.000. Geburt am Klinikum Südstadt

Das städtische Klinikum Südstadt in Rostock hat die 1.000. Geburt in diesem Jahr verzeichnet. Die kleine Charlotte sei am 3. Juli morgens um 1 Uhr zur Welt gekommen, teilte die Klinik mit. Bei 51 cm habe sie 3.940 Gramm auf die Waage gebracht. Für ihre Mutter war die Geburt des ersten Kindes auch eine Rückkehr an ihre ehemalige Arbeitsstätte. Die 25-Jährige habe ihre Ausbildung als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum absolviert und danach als Anästhesieschwester dort gearbeitet.

1.047 Kinder bislang geboren

An der Universitätsfrauenklinik am Klinikum Südstadt Rostock wurden bis zum 3. Juli 1.047 Kinder geboren. Nach Klinikangaben konnten sich 41 Familien bei Zwillingsgeburten gleich doppelt freuen. Einmal gab es in diesem Jahr sogar eine Drillingsgeburt. Im vergangenen Jahr wurde die 1.000. Geburt am Klinikum Südstadt Rostock etwas eher - bereits am 19. Juni verzeichnet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock