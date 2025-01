Stand: 09.01.2025 05:43 Uhr Rehe auf der Straße: Wildunfall bei Satow mit hohem Schaden

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist auf der Landesstraße 10 zwischen Anna Luisenhof und Clausdorf (Landkreis Rostock) ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Laut Polizei war er zwei auf der Fahrbahn stehenden Rehen ausgewichen. Dabei prallte er mit seinem Wagen zunächst in die Leitplanke und landete dann im Straßengraben. Der Schaden am Auto wird auf 12.500 Euro geschätzt. Für die Bergung war die Landesstraße 10 in Fahrtrichtung Rostock für knapp zweieinhalb Stunden gesperrt.

