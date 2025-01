Stand: 31.01.2025 06:31 Uhr Proteste vor CDU und AfD-Büros in Rostock und Greifswald

In den beiden Hansestädten Rostock und Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben am Donnerstagabend rund 500 Menschen gegen die Asylpolitik der CDU sowie deren Unterstützung durch die AfD protestiert. Nach Angaben der Polizei waren in Rostock mehr als 150 Menschen vor die Zentrale des CDU-Kreisverbandes gezogen. In Redebeiträgen und mit auf den Boden gesprühten Parolen drückten sie ihre Ablehnung gegen die Migrations-Entscheidung des Bundestags vom Mittwoch aus. Die CDU hatte einen Antrag zur Asylpolitik mit Zustimmung der AfD durchgebracht. "Nicht in meinem Namen", "Nie wieder ist jetzt" und "Wie könnt ihr nur?" hieß es von den Demonstranten. In Greifswald zogen 350 Demonstranten mit denselben Anliegen über den Marktplatz und vor das Büro des dortigen CDU-Kreisverbandes. Danach machten sie sich auf den Weg zum Wahlkreisbüro des AfD-Landtagsfraktionsvorsitzenden Nikolaus Kramer. Auf einem ihrer mitgeführten Schilder stand: "Gegen Merz und Faschist*innen".

