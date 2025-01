Stand: 30.01.2025 11:29 Uhr Polizei sucht unbekannten Dieb in Gnoien

Das Kriminalpolizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, dem in Gnoien (Landkreis Rostock) zwei Straftaten vorgeworfen werden. Der Mann soll laut Polizei am 18. Juli 2024 in der Tessiner Straße in einem Supermarkt gegen 9.15 Uhr ein Portmonee gestohlen haben. Knapp 15 Minuten später habe er mit der entwendeten EC-Karte Geld an einem Bankautomaten abgeholt. Die Polizei sucht nun nach dem vermeintlichen Dieb mit Hilfe einer Aufzeichnung der Überwachungskameras. Hinweise zu der abgebildeten Person nimmt das Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer 038208/8882224 entgegen. Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache der Landespolizei wenden.

