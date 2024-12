Stand: 04.12.2024 10:44 Uhr Polizei nimmt flüchtigen Mann am Rostocker Überseehafen fest

Die Bundespolizei hat im Rostocker Überseehafen einen Mann festgenommen, der von der Staatsanwaltschaft München gesucht wurde. Der 48-jährige sei am Dienstag aufgefallen, als die Personalien von Reisenden eines Busses aus Dänemark kontrolliert wurden, teilte die Bundespolizei mit. Gegen ihn bestehe der dringende Verdacht des besonders schweren Diebstahls. Darum war in Bayern ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Der mutmaßliche Täter wurde dem zuständigen Richter am Amtsgericht Rostock vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte. Er ordnete an, den Tatverdächtigen in die Justizvollzugsanstalt zu bringen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 04.12.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock