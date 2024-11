Stand: 10.11.2024 09:32 Uhr Polizei entfernt Hetzplakate in Bützow, Wolken und Zibühl

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend in Bützow, Wolken und Zibühl (Landkreis Rostock) Bushaltestellen und öffentliche Toiletten mit verfassungsfeindlichen Plakaten beklebt. Laut Polizei beziehen sich die Hetzschriften augenscheinlich auf Hitlers gescheiterten Putsch an der Feldherrenhalle in München von 1923. Insgesamt handele es sich um mehr als zehn Plakate. Wie es hieß, habe die Polizei die Plakate entfernt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am 8. November 1923 versuchte Adolf Hitler, die Macht in Deutschland an sich zu reißen. Der "Hitlerputsch" wurde jedoch am 9. November von der Polizei gestoppt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 10.11.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock