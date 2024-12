Stand: 03.12.2024 10:36 Uhr Plaudertisch in Bützow soll Senioren fit halten

Die Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes in Bützow weiht am Dienstagvormittag ihren sogenannten Plaudertisch ein. Hierbei handelt es sich um ein Gruppenübungsgerät. An einem quadratischen Tisch können vier Senioreninnen und Senioren Platz nehmen. Am Tisch befestigt sind einfache Fitnessgeräte. Während sie Sport treiben, können die Seniorinnen und Senioren zueinander zugewandt reden oder auch singen. Denn zum Plaudertisch gibt es ein eigenes Liederbuch. An dem Gerät können auch Menschen trainieren, die beispielsweise durch einen Rollstuhl oder Lähmungen eingeschränkt sind. Das Projekt wurde hauptsächlich über Spenden finanziert. Kleinere Beträge für das 6000 Euro teure Gerät kamen von Privatpersonen, dem Landkreis Rostock, der Ostseesparkasse sowie einer Physiotherapiepraxis und einer Apotheke aus Bützow, so Mirko Flora, Quartiersmanager im Amt Bützow-Land. Hauptförderer war die Deutsche Alzheimer Gesellschaft, die das Projekt mit rund 4500 Euro finanziert hat. Die Gelder stammen aus der Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" des NDR aus dem Jahr 2021.

