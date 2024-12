Stand: 18.12.2024 14:25 Uhr Planung für neues Gewerbegebiet in Schwaan startet

In Schwaan (Landkreis Rostock) soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Die Mehrheit der Stadtvertreter stimmte auf ihrer vergangenen Sitzung dafür, mit der Planung starten. Konkret geht es um die Fläche an der Niendorfer Chaussee gegenüber des bestehenden Gewerbegebietes Ost. Die Fläche ist viereinhalb Hektar groß und bereits in Besitz der Stadt. Aktuell gibt es noch keine konkreten Interessenten. Die Stadt wolle sich allerdings vorbereiten, sollten Investoren Interesse bekunden, sich dort anzusiedeln, so die Stadtverwaltung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 18.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock