Stand: 14.09.2024 07:45 Uhr Pilzberatung im Botanischen Garten Rostock hat begonnnen

Im Botanischen Garten in Rostock hat die Pilzberatung begonnen. Zwischen 14 und 18 Uhr können Sammlerinnen und Sammler ihre Ausbeute von Fachleuten begutachten lassen. Sie sind bis Ende Oktober an jedem Wochenende im Einsatz. Nach ihren Aussagen finden sich giftige Pilze nicht nur in Wäldern und auf Wiesen, sondern auch in Parks, Gärten und auf Friedhöfen, wo ebenfalls gern gesammelt wird. Regelmäßig finden sie zwischen eßbaren Exemplaren auch ungenießbare oder sogar tödlich giftige Pilze in den Körben. In Mecklenburg-Vorpommern werden unter anderem der eßbare Perlpilz und sein giftiger Zwilling, der Pantherpilz, häufig verwechselt. Am letzten September-Wochenende wird eine große Ausstellung im Botanischen Garten die faszinierende Welt der Pilze umfassend vorstellen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock