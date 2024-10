Stand: 09.10.2024 07:18 Uhr Oktobersitzung der Rostocker Bürgerschaft im Rathaus

In Rostock kommt am Nachmittag die Bürgerschaft zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Ausweichflächen für Schausteller des diesjährigen Weihnachtsmarktes als Ersatz für die durch den Volkstheaterneubau entfallenen Flächen am Bussebart und zum wiederholten Mal der Teepott in Warnemünde. Einem Antrag zufolge soll die Stadtverwaltung beauftragt werden, nach Optionen zu suchen, die eine Sanierung des Baudenkmals ermöglichen. Saniert werden soll auch der Verkehrsgarten im Barnstorfer Wald. Dafür sollen, wenn die Fraktionen zustimmen, bis 2026 rund 1,5 Millionen investiert werden, ein Großteil davon in das Hauptgebäude. Die Bürgerschaftssitzung ist in weiten Teilen öffentlich und wird im Internet live übertragen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock