Neuer Geschäftsführer übernimmt Stadtwerke Teterow

Am Montag hat Marc Fischer offiziell die Geschäftsführung der Stadtwerke Teterow übernommen. Fischer kommt aus der Energiewirtschaft und arbeitete unter anderem in Frankreich bei einem Energiekonzern sowie zuletzt bei den Stadtwerken in Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein). Zu seinen ersten Aufgaben zählt Fischer die Fertigstellung des Jahresabschluss 2023 und dass die Gelder aus der Preisbremse 2023 zurückerstattet werden. Weiterhin möchte er Stellen neu besetzen. "Wir wissen um die zukünftigen Herausforderungen unter anderem bezüglich des Stromnetzausbaus sowie dem Aus- und Umbau der Wärmeversorgung", so Bürgermeister Andreas Lange (parteilos). Fischer löst Hagen Frank Böhme ab, der seit 2018 die Geschäfte der Stadtwerke leitete und seinen Vertrag nicht verlängern wollte. Böhme wechselt im Februar zu den Stadtwerken nach Delmenhorst.

