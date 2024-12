Stand: 13.12.2024 17:37 Uhr Neue Verkehrsführung für Buslinie 31 in Rostock

Die Buslinie 31, die in Rostock zwischen den Stadtteilen Groß Klein und Lütten Klein unterwegs ist, erhält eine neue Streckenführung. Wie die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) mitteilt, wurden die neuen barrierefreien Haltestellen am Freitag offiziell eingeweiht und übergeben. Während die Busse bisher abwechselnd in Lütten Klein zur "Kopenhagener Straße" und zur "Sassnitzer Straße" fuhren, sind ab Montag alle Busse im 10-Minuten-Takt einheitlich zwischen "S-Bahnhof Lichtenhagen" und dem neuen Endpunkt "Sassnitzer Straße" unterwegs. Während die Haltestelle "Osloer Straße" gestrichen wird, hält der Bus künftig an den neuen Haltepunkten "Stockholmer Straße", "Kopenhagener Straße" und "Ostseeallee". Die bisherige Haltestelle „Kopenhagener Straße“ wird umbenannt zur „Ostseeallee“. Die Planungs- und Baukosten betragen insgesamt etwa 630.000 Euro. Ein Großteil, etwa 500.000 Euro, wurde im Rahmen des ÖPNV-Modellprojektes MIRROR mit Fördermitteln von Bund und Land finanziert.

