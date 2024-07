Stand: 16.07.2024 06:35 Uhr Neue Stadtvertretung Bad Doberan: Elf Parteien und Initiativen

In Bad Doberan (Landkreis Rostock) hat sich die neu gewählte Stadtvertretung zu ihrer konstituierenden Sitzung getroffen. Insgesamt gehören dem Gremium nun elf Parteien und Initiativen an. Trotz dieser großen Auswahl fiel die Wahl erneut einstimmig auf die bisherige Stadtpräsidentin Katy Hoffmeister (CDU). Ihre beiden Stellvertretungen, Carolin Lubetzki (Ja! zu Bad Doberan: Bürgermeisterliste) und Hannes Roggelin (Unabhängige Doberaner Initiative), wurden ebenfalls im Amt bestätigt, ihre Gegenkandidatin war jeweils Elke Krausche (AfD). Die stärkste Kraft in der Stadtvertretung ist mit acht von 25 Sitzen die Bürgermeisterliste "Ja! zu Bad Doberan". Zweitstärkste Fraktion ist die UDI, die jetzt auf fünf Sitze kommt. Den zwei Vertretern der UDI hatten sich die einzelnen Stadtvertreter der Linken, vom Feuerwehrverein und der Initiative "Aktiv für Mensch und Umwelt" angeschlossen, denn zu fünft haben sie mehr Gewicht in den Abstimmungen und das Recht auf Sitze in den Ausschüssen. Die AfD ist mit vier Sitzen vertreten, die CDU mit drei und die SPD mit zwei Sitzen. "Bürger für Bürger", die "Jugendliste Bürgermeister" und "Kurort und Seeheilbad Status", kurz KuSS, haben jeweils einen Sitz.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock