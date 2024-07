Stand: 03.07.2024 07:19 Uhr Klimaschutzgesetz: Bad Doberan startet Wärmeplanung

Bad Doberan (Landkreis Rostock) hat den Startschuss für die kommunale Wärmeplanung gegeben. Laut Klimaschutzgesetz des Bundes müssen bis 2045 alle Städte in Deutschland klimaneutral sein. Das heißt, sie sollen auf fossile Rohstoffe wie Gas oder Öl verzichten. Zunächst will Bad Doberan laut Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) bis zum Frühjahr 2025 Planungssicherheit schaffen. Offen sei, wie noch nicht angeschlossene Haushalte an das Fernwärmenetz angebunden werden können. Dabei, so Arenz, arbeite man unter anderem eng mit den Rostocker Stadtwerken zusammen. Entscheidend im Interesse der Einwohner seien nicht nur die technische Machbarkeit sondern auch, was den Haushalten sozialverträglich zumutbar sei. Schätzungen zufolge koste zum Beispiel jeder Meter neugebauter Fernwärmeleitung rund 1.000 Euro. In den kommenden Wochen sind zur Wärmeplanung verschiedene Bürgerforen in Bad Doberan geplant.

