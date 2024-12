Stand: 12.12.2024 07:29 Uhr Neue Schulform: Abitur künftig auch in Dummerstorf möglich

Im Landkreis Rostock wird es vom Sommer an eine neue Schulform geben: In Dummerstorf entsteht die erste Integrierte Gesamtschule, kurz IGS. Kinder können dann von der Grundschule bis zu ihrem Schulabschluss, auch dem Abitur, am selben Ort lernen. Träger der IGS wird die Gemeinde Dummerstorf, das hat der Kreistag am Mittwochabend beschlossen. Aktuell investiert die Gemeinde rund 20 Millionen Euro, um ihren Schulstandort auszubauen. 15 Millionen kommen aus Eigenmitteln, der Rest werde mit Fördergeldern finanziert, so Bürgermeister Jürgen Sprank (CDU). Eine neue Grundschule wurde bereits gebaut. Die Regionalschule wird derzeit saniert und erweitert und auch der Sportcampus modernisiert. Vom kommenden Schuljahr an werden alle Klassenstufen nach und nach bis zur Hochschulreife ausgebaut. Statt mit dem Bus nach Sanitz zu pendeln, können die Kinder dann am Gymnasium in Dummerstorf lernen. "Für viele Kinder bedeutet das jeden Tag zwei Stunden weniger Fahrzeit", sagt Sprank. "Wir gehen davon aus, dass auch die Vereine davon profitieren, weil die Schüler wieder mehr Freizeit haben."

