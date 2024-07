Stand: 29.07.2024 17:13 Uhr Neubukow: Gasbrenner setzt Gartenhaus in Brand

Ein Gasbrenner hat am Montagvormittag in Neubukow (Landkreis Rostock) wohl einen Brand in einem Gartenhaus ausgelöst. Das teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Gasflamme während der Bekämpfung von Unkraut auf das Gebäude übergegriffen. Das Gartenhaus steht zwischen zwei Mehrfamilienhäusern. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen und auch ein Übergreifen auf benachbarte Wohngebäude verhindern. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 15.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

