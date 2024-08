Stand: 27.08.2024 11:22 Uhr Naturdenkmal "Weiße Maulbeere" in Rostock auseinandergebrochen

Für die Baumverantwortlichen im Rostocker Amt für Stadtgrün hat die Woche mit einer Hiobsbotschaft begonnen. Die "Weiße Maulbeere" in der Thierfelderstraße ist auseinandergebrochen. Bereits am Sonnabend musste die Feuerwehr den Fußweg von den Ästen befreien. Eine Untersuchung des Amtes für Stadtgrün am Montag zeigte, dass einer der drei Stämmlinge am Fuß des Baumes herausgebrochen war. Dieser war schon vor einigen Jahren von Pilzen befallen, wodurch Holz im Stamm abgebaut wurde. Seit 2010 gab es verschiedenen Maßnahmen, um den Baum zu retten. 2022 wurde die "Weiße Maulbeere" als besonderes Naturdenkmal vorgestellt. Es war der einzige Baum dieser Art in der Hansestadt. Das Alter ist dem Amt für Stadtgrün nicht bekannt. Nun werden aus Gründen der Verkehrssicherheit am Mittwoch die Reste des Baums gefällt. Das Amt will an der Stelle einen neuen Baum pflanzen.

