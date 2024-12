Nach Insolvenz und Neuanfang: Das plant die Warnow Klinik Bützow Stand: 27.12.2024 06:00 Uhr Erst die Insolvenz, dann das Aufatmen nach der Übernahme der Curiates-Gruppe: 2024 war ein bewegtes Jahr für die Warnow Klinik in Bützow (Landkreis Rostock). Der Krankenhausreform blickt die Klinik positiv entgegen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle Patienten könnten davon ausgehen, dass es die Warnow-Klinik auch für die nächsten Jahre geben wird, sagt Geschäftsführer Dr. Marco Krüger im Interview mit NDR MV. Das kleinste Krankenhaus in Mecklenburg-Vorpommern habe das Jahr genutzt, um sich umzustrukturieren, auch mit Blick auf die Krankenhausreform. Diese wurde von vielen Häusern im Land mit gemischten Gefühlen aufgenommen, in Bützow bietet sie laut Krüger aber für die Jahre 2026 und 27 Planungs- und Rechtssicherheit. "Ich habe immer gesagt, für uns, für dieses kleine Haus, ist diese Reform ein Gewinn, auch wenn Details eventuell nochmal gesondert betrachtet werden müssen", so Krüger.

Geriatrie als ein künftiger Schwerpunkt

Ziel für die kommenden Jahre sei es, die breite internistische Versorgung der Bevölkerung in der Region zu gewährleisten, so Krüger. Das umfasse zum Beispiel Behandlungen einer Lungenentzündung, kleiner Knochenbrüche oder eines entgleisten Blutdrucks oder -zuckers. Auch die Chirurgie solle wachsen. Darüber hinaus sei geplant, dass die Warnow Klinik sich weiter auf die sogenannte Geriatrie, also Medizin speziell für ältere Menschen, fokussiert.

