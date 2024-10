Stand: 14.10.2024 19:06 Uhr Mit Nothammer bedroht: Busfahrer schlägt Räuber in die Flucht

Am Sonntagmorgen ist ein 60-jähriger Busfahrer am Bahnhof in Güstrow (Landkreis Rostock) in seiner Pause bedroht worden. Ein 23-jähriger Güstrower und ein 17-jähriger Rostocker kamen auf ihn zu. Der Güstrower bedrohte den Busfahrer mit einem Notfallhammer und verlangte Geld. Der Busfahrer packte den 23-Jährigen am Kragen und nahm ihm den Hammer ab. Daraufhin flüchteten die beiden jungen Männer. Im Laufen warf der 17-Jährige eine volle Flasche auf den Busfahrer, verfehlte aber. Die Polizei stellte die Flüchtigen - beide stark alkoholisiert. Gegen den 23-Jährigen wird wegen des Versuchs des schweren Raubes, gegen den 17-Jährigen wegen des Versuchs der schweren Körperverletzung ermittelt.

