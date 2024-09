Stand: 12.09.2024 18:41 Uhr Messstation liefert Daten: Luftverschmutzung in Hohe Düne?

Verschmutzen vorbeifahrende Schiffe die Luft? An der Warnow im Rostocker Ortsteil Hohe Düne misst das derzeit eine mobile Messstation. Das Ganze ist ein Forschungsprojekt, an dem unter anderem die Universität Rostock, die Bundeswehr und das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie beteiligt sind. Die Werte von Luftschadstoffen vermerkt eine Internetseite in Echtzeit. Aktuell befindet sich die Seite noch in einer Testphase. Ziel ist es, dass diese ab dem nächsten Jahr für alle öffentlich sein wird. Die mobile Luftmessstation soll aber nicht in Hohe Düne bleiben, sondern deutschlandweit bei Bränden oder Naturkatastrophen eingesetzt werden.

