Stand: 07.09.2024 11:57 Uhr Messerstecherei vor Bordell in Rostocker Altstadt

Vor einem Bordell in der Rostocker Altstadt hat sich am frühen Sonnabendmorgen eine Gewalttat ereignet. Laut Polizei wurde bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ein Mann niedergestochen. Er kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Ein Tatverdächtiger soll sich in Polizeigewahrsam befinden. Die Staatsanwaltschaft hat die Leitung der Ermittlungen an sich gezogen. Weitere Details würden derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben.

