Ende des Jahres ziehen Praxen ins Ärztehaus Rostock-Südstadt

Gut ein Jahr nach dem Baustart ist am Freitag in der Rostocker Südstadt Richtfest gefeiert worden. Neun Arztpraxen, unter anderem aus den Bereichen der Augenheilkunde, Diabetologie und Kindermedizin ziehen Ende des Jahres ein. Ebenso Medizin- und Orthopädietechnikunternehmen, ein Sanitätshaus und eine Apotheke. Das vierstöckige Ärztehaus wird von drei Unternehmern aus dem medizinischen Dienstleistungssektor gebaut. Die Stadt Rostock vermietet die Fläche auf dem Klinikgelände an die Investoren. Ursprünglich wollte die Stadt den Bau selbst realisieren, entschied sich aber aufgrund der fehlenden Rentabilität und Bauzeit dagegen. Einige Arztpraxen werden aus den Räumlichkeiten des Südstadtklinikums umziehen. Sie sollen vor allem für fünf ambulante Tageskliniken genutzt werden, so der Verwaltungsdirektor des Klinikums Südstadt. Die Baukosten für das Ärztehaus liegen in zweistelliger Millionenhöhe. Für Anfang 2026 ist die Eröffnung geplant.

