Stand: 14.08.2024 08:27 Uhr Mehr als 100 Tonnen Aktivkohle in Teterower Firma verbrannt

In Teterow (Landkreis Rostock) halten Brände in einer Firma am Kellerholz die Feuerwehr in Atem. Bereits Dienstag brannten dort etwa 100 Tonnen Aktivkohle, die in sogenannten BigPacks im Freien gelagert wurden. Die Feuerwehr ging von einer Selbstentzündung des leicht brennbaren Materials aus. Sie löschte den Brand und stellte für die Nacht eine Brandwache auf, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Der geschätzte Sachschaden betrug zu dem Zeitpunkt laut Polizei etwa 75.000 Euro. Am frühen Mittwochmorgen brannten in derselben Firma erneut BigPacks mit Aktivkohle. Jetzt schätzt die Feuerwehr ein, dass es sich vermutlich um Brandstiftung handelt, so dass die Polizei auf der Suche nach Zeugen, Spuren und Tatverdächtigen ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 14.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock