Stand: 03.12.2024 07:24 Uhr Mehr S-Bahnen in der Nacht und Sozialtickets: ÖPNV-Projekt endet

In den vergangenen zwei Jahren haben der Landkreis und die Hansestadt Rostock sowie das Land rund 40 Maßnahmen im Rahmen des sogenannten "MIRROR"-Projektes umgesetzt. Das Modellprojekt ist eines von deutschlandweit zwölf, die der Bund fördert. Allein der Verkehrsverbund Warnow (VVW) hat rund 30 Millionen Euro erhalten. Von dem Geld wurden beispielsweise das Sozialticket für Menschen in finanziell schwierigen Situationen finanziert, mehr S-Bahnen in der Nacht eingesetzt sowie Haltestellen mit Fahrradstellplätzen und einer besseren Beleuchtung ausgerüstet. Das Projekt endet im Dezember. Am Dienstag um 17 Uhr findet dazu im Rostocker Rathaus ein Öffentlichkeitsforum statt.

