Mehr Ladepunkte für E-Autos in der Region Rostock

In der Hansestadt und im Landkreis Rostock sind innerhalb eines Jahres mehr als 130 öffentliche Ladestationen dazugekommen. In Rostock sind es 74 Stationen, im Landkreis 59. Insgesamt gibt es laut einem Ranking des Verbandes der Automobilindustrie fast 500 öffentliche E-Lade-Säulen - mehr als die Hälfte davon im Landkreis Rostock. Allerdings ist die Anzahl der Autos, die rein elektrisch betrieben oder Plug-in-Hybride sind, leicht zurückgegangen. So gab es im Juli knapp 6.700 E-Autos (Rostock: 2.882, Landkreis Rostock: 3.814). Das sind 38 weniger als ein Jahr zuvor. Im Durchschnitt kommen somit 13 E-Autos in der Hansestadt bzw. 14 E-Autos im Landkreis auf einen öffentlichen Ladepunkt. Damit liegt die Region Rostock über dem Landesdurchschnitt von knapp 12 E-Autos.

