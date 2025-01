Sendedatum: 29.01.2025 16:30 Uhr Mehr Gäste und Übernachtungen - Tourismusbilanz Rostock

Nicht nur das vergangene Jahr wurde positiv resümiert, der Jahresempfang der Rostocker Tourismusbranche bot auch einen Blick in die Zukunft. Projekte wie die Neugestaltung des Stadthafens inklusive Warnowbrücke, kulturelle Leuchtturmprojekte oder die fürs Frühjahr geplante Robbenanlage im Rostocker Zoo sollen die Stadt sowohl für Einheimische als auch für Touristen attraktiv machen. „Mit einem Umsatz von 672 Millionen Euro ist der Tourismus eine der wichtigsten Branchen unserer Stadt. Wir arbeiten mit zukunftsweisenden Projekten daran, unser Profil als nachhaltiges, weltoffenes und attraktives Reiseziel zu stärken“, so Oberbürgermeisterin Kröger. Nachhaltig ist der Tourismus in Rostock Warnemünde seit vergangenem Jahr nun offiziell. Dafür wurde die Stadt von der Organisation TourCert zertifiziert.

200 Veranstaltungen aus Kurabgabe

Generell blickt Tourismusdirektor Matthias Fromm auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Sowohl bei den Übernachtungen als auch bei den Ankünften sind die Zahlen gestiegen. Der Tourismus in Rostock wird vor allem durch Unternehmens-, Kommunal- und Gastbeiträge finanziert. Darunter auch die Kurabgabe. Diese habe im vergangenen Jahr unter anderem die Durchführung von rund 200 Veranstaltungen finanziert. Auch die kostenfreie Nutzung von ÖPNV-Angeboten für Übernachtungsgäste, die Instandhaltung des Strandes oder der Wasserrettungsdienst finanzieren sich aus der Kurabgabe. Bei allem Positiven verweist Frank Martens, Vorsitzender des Tourismusvereins, auf eins: Die Umsätze seien zwar gut, die Kostensteigerungen jedoch so hoch, dass am Ende wenig übrig bleibe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 29.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock