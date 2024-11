Stand: 26.11.2024 09:39 Uhr Marinesoldaten aus Warnemünde verkaufen Glühwein für guten Zweck

Am Dienstag eröffnet der traditionelle Glühweinstand der Marine auf dem Alten Strom in Rostock-Warnemünde. Rund 40 Soldaten verkaufen neben Glühwein auch Tee und Grog für den guten Zweck. Die Einnahmen gehen an verschiedene Rostocker Vereine. Darunter ist die Krebshilfe Rostock, die krebskranke Kinder unterstützt. Auch der Rostocker Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes soll Spenden erhalten. Der Wünschewagen ist ein speziell ausgebauter Krankentransporter, der erkrankte Menschen zu Orten bringen soll, wo ihnen Wünsche erfüllt werden. Die Marinesoldaten sammeln auch für den Verein JANO (Jugendarbeit Nordost) und die Fischkutter Jugend- und Begegnungsstätte. Bis zum 15. Dezember bleibt der Glühweinstand der Marine geöffnet. Im vergangenen Jahr brachte er insgesamt 12.000 Euro an Spenden ein. Die Aktion findet bereits zum 24. Mal statt.

