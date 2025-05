Stand: 14.05.2025 06:49 Uhr Weitere Planung für Baumarkt in Sievershagen bei Rostock

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung in Lambrechtshagen bei Rostock ist die genauere Planung eines Baumarktes in Sievershagen besprochen worden. Der Baumarkt soll auf einer Ackerfläche hinter einer Tankstelle an der Bundesstraße 105 Richtung Rostock entstehen. Auch eine Verbindungsstraße zwischen Tankstelle und Ostsee-Park ist geplant, über die der Baumarkt erreichbar sein soll. Die Gemeindevertretung stimmte nun einem städtebaulichen Vertrag zu, wodurch ein Investor die Kosten für die Planung übernehmen soll. Jetzt steht die Beteiligung der Einwohner und öffentlichen Träger der umliegenden Gemeinden bevor, welche beim Projekt mitbestimmen sollen, so der Bürgermeister Holger Kutschke (CDU). Eine zukünftige weitere Gewerbefläche auf dem Acker ist ebenso geplant. Genaue Einzelheiten und Kosten des Bauvorhabens liegen laut der Gemeindevertretung noch nicht vor. Der Baumarkt soll auf einer Fläche von 51.000 Quadratmetern gebaut werden. 100 neue Jobs könnten entstehen. Wann die Bauarbeiten starten, steht noch nicht fest.

