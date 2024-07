Stand: 18.07.2024 07:27 Uhr Marcel Barnick neuer Bürgermeister von Stubbendorf

Marcel Barnick ist parteilos, 28 Jahre alt und ab sofort neuer Bürgermeister der Ortschaft Stubbendorf im Amt Tessin (Landkreis Rostock). Die sechs Mitglieder der Gemeindevertretung wählten ihn am Mittwochabend einstimmig. Barnick arbeitet als Schiffsmechaniker und lebt in Stubbendorf. Bei der Bürgermeisterwahl im Juni gab es keinen Kandidaten. Damit die Gemeinde nicht führungslos ist, mussten am Mittwoch laut Kommunalwahlgesetz die Gemeindevertreter aus ihrer Mitte heraus einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin bestimmen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock