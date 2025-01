Stand: 21.01.2025 12:08 Uhr Linstow: 550 Menschen tauschen sich über Arbeit im Pflegedienst aus

In Linstow (Landkreis Rostock) treffen sich heute und morgen private Pflegedienstanbieter aus dem Land, um über die Arbeit in der Branche zu sprechen. Der Veranstalter ist der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Bei dem Treffen steht die Frage im Vordergrund, wie Qualität in der Pflege trotz Zeitdrucks und steigender Kosten verbessert werden kann. Der Workshop "Proud to be a nurse", also "Stolz darauf, eine Pflegekraft zu sein", soll beispielsweise die Widerstandsfähigkeit von Pflegekräften stärken und zeigen, wie Humor bei der Stressbewältigung hilft. Außerdem geht es um die Frage, wie junge und ältere Pflegekräften mit unterschiedlichen Vorstellungen im Team gut zusammen arbeiten. Bei der zweitägigen Konferenz werden rund 550 Teilnehmende erwartet. Insgesamt arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern laut Arbeitsagentur etwa 35.000 Menschen in der Pflege.

