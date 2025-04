Stand: 06.04.2025 10:47 Uhr Basketball-Bundesliga: Rostock Seawolves besiegen Ludwigsburg

In der 1. Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves ihren dritten Heimsieg in Folge eingefahren. Sie gewannen am Samstagabend gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 94:89. Es war ein verdienter, aber hart erkämpfter Erfolg für die Seawolves: Nachdem das erste Viertel sehr ausgeglichen war, erspielten sich die Rostocker im zweiten Durchgang einen 14-Punkte-Vorsprung und blieben dann durchgängig in Führung. In der Mitte des letzten Durchgangs zeigten sich die Ludwigsburger wieder stärker und drehten die Partie. Die Seawolves fanden aber eine Antwort, dank eines starken Bryce Hamilton, der in der Schlussphase drei 3-Punkte-Würfe traf und mit insgesamt 19 Punkten Topscorer der Rostocker wurde. Mit dem wichtigen Sieg im Kampf um die Play-Offs springt Rostock auf Platz 9 in der Tabelle. In gut einer Woche müssen die Seawolves dann wieder auswärts bei Rasta Vechta antreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 06.04.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock