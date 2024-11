Stand: 04.11.2024 07:54 Uhr Lichtwoche illuminiert historische Fassaden in Rostock

In Rostocks Innenstadt startet am Montagnachmittag die Lichtwoche der Stadtwerke. Bis Sonnabend werden wieder täglich von 16-20 Uhr Fassaden mit historischen Motiven illuminiert. Die Laser - und Lichtkunstkunstwerke werden unter anderem auf das Stein- und Kröpeliner Tor, das Rathaus, den Barocksaal und das Unihauptgebäude projiziert. Neu in diesem Jahr sind laut Rostocker Stadtwerken spezielle Laser, die die Kröpeliner Straße optisch in einen magischen Lichttunnel verwandeln sollen. Außerdem sorgen Fabelwesen als Walking Acts, Musiker und Straßenkünstler für Unterhaltung. Im Klostergarten gibt es im Glückssternzelt ein interaktives Angebot für Kinder. Heißgetränke werden für einen guten Zweck verkauft. Der Erlös soll als "Glühweinspende" gemeinnützigen Projekten in Rostock zugutekommen. Höhepunkt am Donnerstag ist ein Benefizkonzert der Young Academie im Barocksaal. Aus Klima- und Umweltschutzgründen kommen laut Stadtwerken auf der Lichtwoche ausschließlich energiesparende LED-Beleuchtung und Pfandgeschirr zum Einsatz. Auf kraftstoffbetriebene Stromaggregate werde komplett verzichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 04.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock