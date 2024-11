Stand: 04.11.2024 07:52 Uhr Letzte Erdbeere in Rövershagen geerntet

Den Schlusspunkt setzte Karls Erdbeerhof in Rövershagen (Landkreis Rostock) mit der Erdbeersorte "Lady Grace". Das Unternehmen ist das einzige im Land, das die Früchte in Stelagen produziert. In den Folienzelten wachsen, auf Augenhöhe, in Balkonkästen die Pflanzen auf Gestellen. Das erleichtert Pflege und Pflücken. Gleichzeitig verlängert sich die Erntezeit bis in den November hinein. Allein in Rövershagen sind bis zu 800 Helfer im Einsatz. Die kommen überwiegend aus Rumänien und Polen. Das Verfahren gilt als sehr kostenintensiv. Alle anderen Obst-Produzenten setzen weiterhin auf den Feldanbau. Dort endete die Ernte bereits im Juli/August. Viel Regen, wenig Sonne und kühle Temperaturen im Frühjahr führten auf den Feldern zu einem eher durchschnittlichen Erdbeerjahr.

