Stand: 11.10.2024 16:41 Uhr Landkreis Rostock zeichnet Ehrenamtler in Heiligendamm aus

In Heiligendamm hat der Landkreis Rostock neun Ehrenmedaillen in Silber an Menschen vergeben, die sich am, in und auf dem Wasser für andere engagieren. Darunter sind Birgit Krüger-Rabe, Arnold Kasper und Lucas Gerber, die sich in Bad Doberan bei der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes einsetzen. Auch Vera Eichstädt, eine Anglerin aus Bützow, wurde für die Pflege von Gewässern ausgezeichnet, ebenso wie Guntram Trost aus Mühl-Rosin, der sich für Natur-, Gewässer- und Artenschutz engagiert. Als Rettungsschwimmer wurde der Graal-Müritzer Andre Rieckhoff geehrt. Für ihre Jugendarbeit im Kanusport erhalten Doris Weigt-Monschko und Thomas Schmidt aus Güstrow Ehrenmedaillen. Für Jugendliche bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) macht sich Marion Nickel stark. Jedes Jahr zeichnet der Landkreis Menschen aus, die ehrenamtlich tätig sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 11.10.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock