Stand: 15.01.2025 18:36 Uhr Landkreis Rostock: Verwaltung braucht 100 Millionen Euro zusätzlich

Die Verwaltung des Landkreises Rostock hat ihren Entwurf eines Haushaltsplanes für die nächsten zwei Jahre im Wirtschaftsausschuss des Landkreises vorgestellt. Dieser wird allerdings nicht ausgeglichen sein. Eine Genehmigung durch das Land könnte daher Monate dauern. Laut Kämmerei ist eine derart rasante Entwicklung bei den Schulden äußerst selten. Der Kreis und die Gemeinden sehen die Verantwortung bei der Landesregierung. Das Land müsse Aufgaben, die es an den Kreis übertrage, finanziell absichern. Dabei steht insbesondere die kostenfreie Kita-Betreuung in der Kritik. Zwar sind Investitionen in Schulen und Straßen vorgesehen, allerdings sind dafür erhebliche Kreditaufnahmen notwendig. Der Kreistag soll den Haushalt endgültig im Februar beschließen. Für einen ausgeglichenen Haushalt müsste die Kreisumlage von derzeit 43,57 auf 61 Prozent steigen. Gegen die Höhe der aktuellen Umlage haben bereits jetzt schon mehr als 90 Gemeinden Klage eingereicht.

