Stand: 02.10.2024 07:10 Uhr Landkreis Rostock: Neue Wasserstoff-Busse unterwegs

Ein Drittel der Busflotte des Busunternehmens Rebus soll im Landkreis Rostock ohne übliche Kraftstoffe wie Diesel und Benzin auskommen. Stattdessen werden die 52 Busse künftig mit Wasserstoff betankt, um Kohlenstoffdioxid einzusparen, so das Unternehmen. Am Mittag werden die Busse offiziell in Betrieb genommen. Um diese zu bedanken, wurden in den vergangenen Jahren zwei Wasserstofftankstellen auf den Betriebshöfen von Rebus installiert. Eine davon befindet sich in Güstrow (Landkreis Rostock) und die andere in Bad Doberan (Landkreis Rostock). Der Wasserstoff werde lokal in Güstrow bei der Firma Apex hergestellt. Wie eine Sprecherin von Apex mitteilt, dauert der Tankvorgang bei Wasserstoff nicht wesentlich länger als üblich. Die Busse fahren laut Rebus ausschließlich mit 100 % grünem Wasserstoff. Damit werde das kommunale Verkehrsunternehmen, nach eigener Aussage, die zweitgrößte Wasserstoffbusflotte in Deutschland und eine der größten in Europa betreiben. Insgesamt wird das Projekt mit 17 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.

