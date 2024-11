Stand: 05.11.2024 05:36 Uhr Landkreis Rostock: Brand in Neu Rachow bei Teterow

Von einem brennenden Holzschuppen aus hat sich gegen 21.30 Uhr ein Feuer an einem Doppelhaus in Neu Rachow bei Teterow (Landkreis Rostock) ausgebreitet, so die Polizei. Die Flammen seien auf die angrenzenden Doppelhaushälften übergesprungen. Durch eine Nachbarin konnten die Bewohner rechtzeitig gewarnt und aus dem Haus geholt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zur Brandbekämpfung waren die freiwilligen Feuerwehren Groß Roge, Teterow und Groß Wokern mit insgesamt zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Den Schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 100.000 Euro. Es wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet. Die beiden Doppelhaushälften sind zunächst nicht mehr bewohnbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock