Landkreis Rostock: Bezahlkarte für Flüchtlinge kommt

Statt mit Bargeld sollen künftig alle Zahlungen über die Bezahlkarte abgewickelt werden. In der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes erhalten die Menschen bereits die Karte. Wenn sie von dort den Unterkünften des Landkreises Rostock zugewiesen werden, verfügt nun auch der Landkreis über die technischen Voraussetzungen diese Karten digital aufzuladen. Ab Januar startet eine Übergangsphase, in der auch alle bereits im Kreis untergebrachten Männer und Frauen die Karte nach und nach erhalten sollen. Allein in den Aufnahmeeinrichtungen betrifft das aktuell rund 1.650 Menschen. Hinzu kommen Flüchtlinge, die in einer der 400 angemieteten Wohnungen leben. Landrat Sebastian Constien (SPD) erwartet, dass die Karte den Verwaltungsaufwand künftig verringert. Gleiches gilt für die Gesundheitskarte. Laut Verwaltung seien bereits mehrere Hundert Karten ausgegeben worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock