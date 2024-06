Stand: 03.06.2024 07:45 Uhr Laage: Neue Bürgermeisterin nimmt Arbeit auf

In Laage (Landkreis Rostock) hat am Montagmorgen Bürgermeisterin Christin Zimmermann (FDP) ihren Dienst angetreten. Sie hatte sich gegen drei Kandidaten durchgesetzt und im April die Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten mit 67 Prozent der Stimmen für sich entschieden. Zimmermann saß bislang für die FDP in der Stadtvertretung und engagiert sich als Elternratsvorsitzende am Recknitzcampus. Sie hat angekündigt, sich als Bürgermeisterin in den kommenden sieben Jahren unter anderem für mehr Bürgerbeteiligung einzusetzen.

Schlagwörter zu diesem Artikel FDP Landkreis Rostock