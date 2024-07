Stand: 24.07.2024 07:03 Uhr Kunsthalle Rostock zieht positive Bilanz nach Sanierung

Mit 60.000 Besucherinnen und Besuchern sei es ein sehr erfolgreiches Eröffnungsjahr gewesen, so Luisa Loebbert von der Kunsthalle Rostock. Allein an den ersten zwei Eröffnungstagen seien jeweils 5.000 Gäste gekommen. Im Vergleich zu den besuchsarmen Corona-Jahren sei dies besonders erfreulich. Die wichtigste Neuerung sei die Barrierefreiheit der Kunsthalle, so Loebbert. Ins Obergeschoss können Besucherinnen und Besucher nun nicht mehr nur über eine Treppe, sondern auch über einen Aufzug gelangen. Neben der Sanierung von Böden, Decken, Beleuchtung und Wänden wurden auch eine neue Sicherheits- und eine neue Klimaanlage eingebaut. Die Rostocker Kunsthalle ist der größte Ausstellungsort zeitgenössischer Kunst in Mecklenburg-Vorpommern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock