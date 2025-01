Stand: 02.01.2025 08:03 Uhr Kunsthalle Rostock: 60 Jahre FC Hansa Rostock und Landeskunstschau

Erstes Highlight im neuen Jahr ist die Retrospektive der Malerin Kate Dien-Bitt Ende Januar. Die 1978 in Rostock verstorbene Künstlerin eckte mit ihren Werken der Neuen Sachlichkeit sowohl im Nationalsozialismus als auch in der DDR an. Die Rostocker Kunsthalle bewahrt einen Großteil ihres Werkes. Vom 25. Januar bis 23. März macht die Landeskunstschau in Rostock Station. 60 Jahren FC Hansa Rostock ist im Mai eine große Schau unter dem Motto „Rund und eckig und manchmal dreckig“ gewidmet. Anhand von zeitgenössischen Arbeiten und mit vielen Exponaten von Sportlern und Fans soll die Bedeutung des Klubs für die gesamte Region herausgestellt werden. Und im Herbst stellt eine umfassende Schau mit Hans Ticha einen der wenigen Popkünstler der DDR vor. Mehr als 50.000 Menschen besuchten im vergangenen Jahr die Rostocker Kunsthalle.

