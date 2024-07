Stand: 31.07.2024 07:29 Uhr Kühlungsborn: Kostenlose Sportangebote am Strand

Beachsoccer, Beachhandball oder Beachvolleyball gibt es am Mittwoch beim AOK Aktiv Strand in Kühlungsborn (Landkreis Rostock). Die Leitung übernimmt Ex-Hansa-Trainer Andreas Zachhuber. Außerdem sind Spieler der Handballmannschaft HC Empor Rostock dabei. Traditionell wird vormittags ein kleines Beachsoccer-Turnier mit Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis zwölf Jahren organisiert, an dem auch Ferien- und Urlauberkinder spontan teilnehmen können. Der Eintritt ist frei - eine Anmeldung nicht notwendig. Bis 16 Uhr kann jeder mitmachen. Das ganze am Oststrand zwischen Seebrücke und Bootshafen, Strandzugang 3 und 4. Weitere Stationen sind in diesem Jahr Graal-Müritz, Neustadt-Glewe, Boltenhagen, Ahlbeck, Zingst und Warnemünde.

