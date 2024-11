Stand: 28.11.2024 11:23 Uhr Krakow am See: Diebe stehlen Solartechnik im Wert von 150.000 Euro

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind Unbekannte in den vergangenen Wochen mehrfach in einen Solarpark in Charlottenthal bei Krakow am See (Landkreis Rostock) eingebrochen. Sie hätten sich gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Bereich verschafft und technische Einrichtungen zum Betrieb der Anlage entwendet. Verantwortliche der Photovoltaikanlage fiel der Diebstahl am Mittwochvormittag auf, als das System durch eine Fehlermeldung lahmgelegt wurde. Nach eigenen Angaben der geschädigten Firma haben die Täter technische Einrichtungen und Zubehör im Gesamtwert von etwa 154.000 Euro gestohlen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und wertet diese nun aus.

