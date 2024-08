Stand: 16.08.2024 09:57 Uhr Kollision mit zwei Bäumen: Schwerer Unfall nahe Teterow

In der Nähe von Teterow (Landkreis Rostock) wurde ein 66-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt. Kurz hinter Teschow kam er rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Das Auto kippte auf die Seite und schleuderte auf der anderen Straßenseite gegen einen weiteren Baum. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Nach der Bergung, wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Mehrere Zeugen sagten aus, das Auto sei zuvor in Schlangenlinien gefahren. Im Unfallwagen entdeckten die Polizisten leere Alkoholflaschen. Gegen den 66-jährigen Mann wird nun wegen des Verdachts auf eine Trunkenheitsfahrt ermittelt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.500 Euro.

